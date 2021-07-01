Розклад сил перед матчем Англія - Україна на Євро-2020: як оцінюють шанси команд західні ЗМІ

Україна ніколи раніше не виходила за межі групового етапу чемпіонату Європи, але зараз, пробившись у чвертьфінал в числі кращих восьми команд, готується до зустрічі з Англією.

Інтернет-видання "TheGuardian" публікує статтю, в якій порівнюються всі сильні і слабкі сторони обох команд. "Телеграф" пропонує ознайомитися з перекладом даного аналізу.

Англія вийшла в чвертьфінал Євро-2020 після перемоги над Німеччиною з рахунком 2:0 на стадіоні "Уемблі". Тепер вони зіткнуться з командою України, яку тренує Андрій Шевченко. Україна пробилася в чвертьфінал, обігравши Швецію в Глазго, а Артем Довбик забив переможний гол на 120-й хвилині. Ось так команди вийшли на один рівень.

Воротарі

Джордан Пікфорд ще не пропускав голів на чемпіонаті Європи і показав набагато більше впевненості і спокою в футболці збірної Англії, ніж граючи останні кілька сезонів за "Евертон". 27-річний футболіст не піддавався надмірним випробуванням в цьому турнірі завдяки сильній обороні Англії, але тримався на рівних з усіма, з ким випадало грати, включаючи хороші відбиття ударів Тімо Вернера й Кая Хаверца в одній шістнадцятій фіналу, де Англія грала проти Німеччини. Українцю Георгію Бущану довелося більше попрацювати, ніж Пікфорду, і він також пропустив шість голів, але він поступово стає кращим гравцем України і одним з кращих гравців своєї команди в матчі зі Швецією. Високий, впевнений в собі і з хорошою дальністю передачі, він тепер назавжди витіснив ветерана Андрія П’ятова зі стартового складу і з кожною грою за збірну виглядає більш впевнено.

Однаково класні воротарі

Захист

Гарета Саутгейта критикували за його "захисний" підхід, але, з огляду на те, що Англія вийшла в чвертьфінал крупного турніру, не пропустивши жодного голу, він буде розуміти, що приймав правильні рішення. Тайрон Мінгс досяг успіху в перших двох іграх, але Англія виглядала ще солідніше, коли Гаррі Магуайр повернувся після травми. Захисники Кіран Тріпп і Люк Шоу додали ще більшої стабільності в обороні, коли Саутгейт переключився на центральну трійку захисників в матчі з Німеччиною. Україна також грала захистом з трьох осіб в своїй останній грі в одній шістнадцятій фіналу. Шевченко віддав перевагу більш захисному підходу проти Швеції, ніж в останній грі проти Австрії. Це спрацювало непогано, але у них не було нічого, що можна було протиставити Емілю Форсбергу кожен раз, коли цей швед врізався з лівого флангу.

Тут перевага на стороні Англії

Півзахист

За час свого керівництва Шевченко випробував кілька різних схем, але було б дивно, якби він не вибрав трьох центральних півзахисників своєї схеми 3-5-2 з Олександром Зінченком зліва і Олександром Караваєвим справа. Передачі через все поле між двома гравцями, мало чим відрізнялися від передач Гозенса і Кімміха, що грають за Німеччину, були одним з небагатьох моментів, які засмутили шведську оборону у вівторок. Креативний Руслан Малиновський був несподіваним упущенням в стартовому складі, і йому, можливо, доведеться знову задовольнятися місцем на лавці запасних. Півзахист був головною темою для розмов в Англії до і під час чемпіонату. Саутгейт як і раніше надає перевагу двом опорним півзахисникам, зараз це Деклан Райс і Калвін Філліпс. Це значило, що такі гравці, як Джек Гріліш, Філ Фоден і, після ізоляції, Мейсон Маунт, проводитимуть багато часу на лаві запасних гравців. Зокрема, був протест проти Гріліша, і було б цікаво подивитися, чи отримає гравець "Астон Вілли" шанс грати з першої хвилини у суботу. Очікується, що Англія буде домінувати в грі з першої хвилини.

Тут перевага на стороні Англії

Напад

На цьому турнірі Україна випереджає Англію, забивши шість голів. Англійці вразили ворота опонентів тільки чотири рази. Хоча зараз під великим питанням буде фізична підготовка Андрія Ярмоленко після виснажливої гри зі шведами. Капітан, здавалося, кульгав з 60-ї хвилини, але якось протримався до кінця першої половини додаткового часу. Він так багато значить для своєї команди, і його відсутність стане великим ударом для України, якщо він не відновиться. На цьому чемпіонаті у нього два голи, як і у його нападника Романа Яремчука. Зірковим гравцем збірної Англії до цих пір був Рахім Стерлінг, який забив три голи в чотирьох іграх, і в цілому збірна Англії складається з висококласних гравців: Гаррі Кейн, Букайо Сака, Маркус Решфорд, Філ Фоден і Домінік Калверт –Левін у будь якому сенсі.

Тут перевага на стороні Англії

Тренери

Саутгейт, як гравець, можливо, і близько не мав такого ж успіху, як його колега Шевченко, - але тоді не так багато і гравців мали такий успіх, - але як тренери вони обидва перевершили очікування. 50-річний колишній захисник збірної Англії справив враження на поле і за його межами, вивів збірну Англії в півфінал чемпіонату світу, а тепер і в фінал чемпіонату Європи, а також красномовно висловився з таких важливих питань, як расизм і інклюзивність. Шевченко спочатку вивів Україну на перше місце у своїй відбірковій групі, випередивши Португалію, потім діючих чемпіонів, а потім вперше вивів їх з групового етапу чемпіонату Європи. У вболівальників України викликає занепокоєння те, що він розповів про своє бажання перейти в клубний футбол.

Обидва тренери однаково класні

Витривалість

Гравці збірної України у фінальному матчі групи виглядали виснаженими проти Австрії і зізналися, що падали від втоми після фінального свистка. Потім у них було вісім днів відпочинку перед грою зі Швецією, але вони знову помітно ослабли до кінця основного часу і до початку додаткового часу, перш ніж Маркуса Деніелсона було видалено, і в них відкрилося друге дихання. Для Англії Гаррі Кейн був головною турботою, оскільки він виглядав гірше, ніж зазвичай, але гол в ворота Німеччини, здавалося, надав йому потужний заряд енергії.

Тут перевага на стороні Англії