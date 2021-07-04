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Тисячі фанів підтримали збірну в історичному матчі Євро

Тисячі фанів підтримали збірну в історичному матчі Євро
Оновлено 01:23 Сьогодні Телеграф

Євро-2020 увійшло в історію для збірної України. Ми вперше вийшли в плей-офф, вперше зіграли в чвертьфіналі. Цю сторінку тренери та футболісти написали разом із вболівальниками, бажання яких підтримати українську команду ніщо не могло зупинити.

Так, нас було не так багато на трибунах, пандемія все ж внесла свої корективи. Але тисячі українців дивилися матчі національної команди не вдома чи в барах, а в фан-зонах, де також можна відчути атмосферу великої гри. Наймасштабнішим майданчиком стала столична Спортивна площа, де трансляції матчів організував офіційний партнер збірної України Parimatch за підтримки київської міської влади та Палацу Спорту.

Саме туди, до найбільших світлодіодних екранах Європи ТРЦ Gulliver, прийшли вболівальники, щоб подивитися гру Україна - Англія. І цього разу кількість фанатів сягнула понад 13 тисяч. Вони почали приходити заздалегідь, зокрема, щоб також подивитися трансляцію матчу Чехія - Данія. Вболівальники приходили цілими родинами, з маленькими дітьми, пораніше, щоб зайняти найбільш вигідні місця. В повітрі буквально відчувалося, наскільки всі заряджені на гру.

Перед тим, як наша команда вийшла на поле, всіх чекав приємний сюрприз, а саме – міні-концерт за участю Ярмака, який ще більше розпалив аудиторію. Коли ж пізніше пролунав гімн України та арбітр дав стартовий свисток - весь Київ голосно почав підтримувати наших. Впродовж всієї гри на Спортивній площі вирували емоції. Фанати підтримували команду, скандували “Україна!” та навіть влаштували невелике піротехнічне шоу.

Так, ми поступилися, але залишаємо Євро з високо піднятою головою, бо нам є чим пишатися! Нашими футболістами, нашим характером, нашою самовіддачею, нашими вболівальниками. Чвертьфінал чемпіонату Європи – це наше спільне досягнення. Програвати треба вміти гідно. Ми билися до останнього і довели, що потрапили на турнір не випадково. Тож, Євро, не сумуй, ми ще повернемося за своєю перемогою!

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Перегляди: 41

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Футбол, Збірна України, Євро-2020.
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