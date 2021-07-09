Скачать
П'ятниця, 09.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Сразу две команды чемпионата Украины потеряли "домашний" стадион за 2 недели до старта УПЛ
Сразу две команды чемпионата Украины потеряли "домашний" стадион за 2 недели до старта УПЛ
"Смекалка, а не симуляция": известный английский футболист защищает Стерлинга (видео)
"Смекалка, а не симуляция": известный английский футболист защищает Стерлинга (видео)
"Динамовец" Забарный проводит отпуск с горячей возлюбленной (фото)
"Динамовец" Забарный проводит отпуск с горячей возлюбленной (фото)
Защитник "Динамо" женился на беременной модели (фото, видео)
Защитник "Динамо" женился на беременной модели (фото, видео)

Перед фіналом Євро фанати збірних посперечаються у PM Football Battle

Перед фіналом Євро фанати збірних посперечаються у PM Football Battle
Оновлено 15:18 Сьогодні Телеграф

11 липня в самому серці фестивальної України, на Atlas Weekend Friends Edition 2021 у Києві, пройде захід від Parimatch і Football Hub - PM Football Battle. За годину до фінального матчу чемпіонату Європи вболівальники поміряються силами у квізі, а також влаштують словесний поєдинок, щоб з'ясувати, хто з них краще розбирається в футболі.

Унікальний проект Parimatch знову об'єднує на одному майданчику спортивних журналістів, експертів, футбольних фанів і селебрітіз. Вперше PM Football Battle пройшов напередодні фіналу Ліги чемпіонів і став одним з найцікавіших і найобговорюваніших весняних подій в футбольному співтоваристві України.

В цей же раз Parimatch, перший спортивний партнер фестивалю Atlas Weekend, вирішив поєднати PM Football Battle з переглядом головного матчу року і найочікуванішим музичним заходом країни.

Біля East Stage кожен може знайти величезну зону Let's Play Zone, де фанатів кіберспорту чекають кожного дня чемпіонати з CS:GO і Dota 2, де можна позмагатися з друзями та іншими гостями фестивалю. Для любителів активних розваг оснащено величезний басейн з кульками, в якому кожен день можна пограти в новий вид спорту: баскетбол, волейбол, поло. Настільний футбол, кікер, купа акцій та розваг - усі активності просто неможливо перелічити. Приходьте та заряджайтеся гарним настроєм!

Пряму трансляцію PM Football Battle можна подивитися на YouTube-каналі Football Hub.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Перегляди: 15

Все по темі:

Футбол, Євро-2020.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся