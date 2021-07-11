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PM Football Battle - кульмінація Євро-2020

PM Football Battle - кульмінація Євро-2020
Оновлено 23:10 Нд, 11 Липень 2021 Телеграф

11 липня на лондонському Вемблі відбувся найочікуваніший матч року - фінал чемпіонату Європи. Не менше за футболістів цієї гри чекали вболівальники з усього світу, які розділилися на два табори. Одні вболівали за Італію, інші ж підтримували Англію.

І не всі були готові чекати стартового свистка, щоб з'ясувати, яка ж з цих збірних сильніше. Тому найзапекліші фанати та експерти зустрілися в PM Football Battle, щоб влаштувати не тільки словесну перепалку, але і довести за допомогою КВІЗу, що саме вони найкраще знають команду, за які вболівають.

Евро-ПариМатч_1

Для цього було обрано головний фестивальний майданчик України - Atlas Weekend Friends Edition 2021. Вболівальників Італії представляли найсильніша людина планети і амбасадор Parimatch Олексій Новіков, екс-гравець збірної України Едуард Цихмейструк та журналіст Юрій Шевченко. Їм протистояли фанати Англії екс-гравець збірної України Едуард Цихмейструк, співак Фоззі та журналіст Олексій Громіков. Роль рефері дісталася ведучому Ігорю Циганику.

Евро-ПариМатч_2

Розпочався PM football battle незвично та яскраво. Олексій Новіков вніс по сходам до імпровізованої студії просто неба величезний футбольний м'яч вагою у 90 кг, чим зірвав оплески глядачів.

Евро-ПариМатч_3

Під час PM football battle команди жваво сперечалися про те, шлях якої зі збірних до фіналу був найважчим і хто при цьому грав краще. Ніхто з експертів не бажав поступатися і завжди знаходив аргументи, щоб пояснити, чому саме його збірна найсильніша на цьому Євро.

Евро-ПариМатч_4

У словесному протистоянні кращу команду виявити було просто неможливо, за підсумками КВІЗу перемогу завоювали вболівальники збірної Італії, але глядачі трансляції на Football Hub своїми голосами відновили рівновагу і визначили кінцевий результат як нічию.

Евро-ПариМатч_5

Олег Венглинський виявився по-справжньому зарядженим на перемогу та просив додаткове питання, щоб мати змогу виграти. Але Ігор Циганик пожартував, що він побачив грізний погляд Олексія Новікова і не готовий так ризикувати.

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Після PM football battle всі учасники а також гості заходу пішли дивитися матч разом із тисячами фанатів, які завдяки Atlas Weekend та Parimatch, Першим спортивним партнером фестивалю, із задоволенням поєднали дві пристрасті - музику та футбол.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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