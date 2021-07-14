Яремчуку та Миколенку дісталося за фото із Бастою - раніше репер виступав у Криму і був персоною нон-грата в Україні

Вчора український інтернет вразив черговий скандал. На цей раз він пов'язаний з людьми, за яких ми останній місяць з гаком сильно боліли і переживали, переглядаючи Чемпіонат Європи з футболу.
У сторіс в Інстарамі лівого захисника національної збірної України Віталія Миколенко з'явилося фото з партнером по команді Романом Яремчуком та ... російським репером Бастой. Зроблено воно на відпочинку у Туреччині.
У мережі багато хто не оцінив вчинок футболістів, попутно згадавши, що раніше Баста відвідував з концертами анексований росіянами Крим, а крім того брав участь у зйомках фільму про Кримський міст. До слова, раніше його концерт у Києві зібрав велику акцію протесту.
"Телеграф" нагадує, що напередодні Євро-2020 гравці збірної України вляпалися у скандал з плейлистом з російськими виконавцями, однак він був швидко замінений, а капітан головної команди країни Андрій Пятов заявив, що не подавав до УЄФА ніяких скандальних музичних підбірок.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Миколенком зацікавилася римська "Рома", в той час як Яремчук перебуває за крок від переходу до португальської "Бенфіки".