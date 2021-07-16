Parimatch та ФК "Металіст 1925" продовжать співпрацю у новому сезоні

Після двох років співпраці Parimatch та ФК "Металіст 1925" прийняли рішення продовжити співпрацю. Бренд підтримував клуб ще тоді, коли харків'яни виступали під егідою ПФЛ, і ось тепер Parimatch заряджатиме "Металіст 1925" на перемогу вже у Прем'єр-лізі.

Співпраця клубу та бренду стала важливою для обох сторін, підтримка Parimatch відкрила для "Металіста 1925" нові можливості, допомогла залучити нових вболівальників та зробити значні кроки у розвитку футболу в регіоні.

Саме популяризація футболу в області є однією з головних цілей як Parimatch, так і "Металіста 1925". І тому бренд та клуб запланували провести найближчим часом низку акцій, які покажуть, що Харків є великим футбольним містом України.

Вже 25 липня на стадіоні "Металіст" відбудеться матч дебютний матч команди у Прем'єр-лізі. Харківська команда зіграє з "Рухом". Початок о 17:00.

"Нам приємно бути в команді і підтримувати харківських уболівальників тепер уже в вищому дивізіоні. Чекаємо перемог і глядачів на стадіоні. З цього року ми будемо активніше працювати з фанатами, впевнений ви побачите багато цікавого на матчах цього сезону", - сказав Head of sponsorship Parimatch Пилип Орлов.

"Ми раді продовженню співпраці Parimatch та "Металіст 1925". Футбол – спорт №1 в Україні, футбол – командна гра! І успішність результату залежить від злагодженості дій кожного учасника цієї команди. Тож нам надзвичайно приємно, що в нашій команді лише надійні партнери, серед яких - Parimatch", - відзначив Ярослав Вдовенко, генеральний директор ТОВ "ФК "Металіст 1925" Харків"

Parimatch — драйвер розвитку, який багато років надає підтримку спорту на різних рівнях. У портфелі партнерських проєктів бренду — Національна збірна України з футболу, ФК «Шахтар», ФК «Десна», ФК «Львів», ФК "Маріуполь", Федерація баскетболу України, Українська хокейна ліга та інші.