Parimatch і "Маріуполь" оголосили про початок співпраці

Перед новим футбольним сезоном 2021/2022 "Маріуполь" посилився титульним спонсором, яким став Parimatch, головний драйвер розвитку спорту в Україні.

Майбутній чемпіонат розпочнеться для ФК "Маріуполь" з новими амбіціями, викликами та цілями. Щоб зробити цей сезон для вболівальників більш яскравим і незабутнім, клуб підписав контракт про співпрацю з Parimatch. Компанія є не тільки лідером беттінг-індустрії та першим онлайн букмекером України, також Parimatch відомий як організатор безлічі спортивних проектів.

Компанія неодноразово збирала тисячі уболівальників для перегляду матчів збірної України, проводила "Тренування із зіркою", даючи фанатам можливість ближче познайомитися зі своїми кумирами й тим самим допомагаючи спортсменам і аудиторії ще більше зарядитися на перемогу.

У новому сезоні "Маріуполь" і Parimatch вже запланували спільні акції, головна мета яких - залучення уболівальників, як на стадіон, так і до екранів телевізорів. Маріуполь - велике футбольне місто зі своїми традиціями і цілою армією фанатів і разом ми обов'язково розкриємо цей потенціал.

Також в новий сезон ФК "Маріуполь" входить з новим обличчям. Команда буде грати в формі, яка втілила в собі кращі розробки спортивних технологій. Особливістю цієї ігрової форми, яка робить футболки азовців унікальними й неповторними, є зображення Vezha - одного з історичних символів і архітектурних пам'яток Маріуполя, який був побудований в липні 1910 року. Зображення Vezha на футболках азовців символізує нерозривний зв'язок футбольної команди та міста!

Вадим Місюра, директор зі зв’язків з громадськістю Parimatch Україна: "Маріуполь - один із регіонів, який розвивається чи не найшвидше у спорті. Хокей, баскетбол, і, звичайно ж, футбол. Ми раді взяти участь в розвитку спорту в області, і докладемо до цього всіх зусиль. Впевнені, що "Маріуполь" зможе показати яскравий футбол своїм жителям, а ми постараємося підсилити їх з точки зору маркетингу, дизайну та інших напрямків".

Андрій Санін, Перший віце-президент ФК "Маріуполь": "Ми раді початку співпраці з Parimatch. Для нас це крок вперед. Працюючи з різними українськими клубами, лігами та федераціями Parimatch зарекомендував себе як надійний партнер, який щиро зацікавлений у розвитку українського спорту. З огляду на великий досвід компанії у професійному спорті, ми впевнені, що партнерство буде ефективним і плідним для обох сторін, а також привабливим для наших уболівальників. Ми, як і наш титульний спонсор, налаштовані тільки перемагати".

Parimatch - драйвер розвитку, який багато років надає підтримку спорту на різних рівнях. У портфелі партнерських проектів бренду - Національна збірна України з футболу, ФК «Шахтар», ФК «Десна», ФК «Львів», ФК «Металіст 1925», Федерація баскетболу України, Українська хокейна ліга та інші.