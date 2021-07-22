Скачать
Четвер, 22.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
До 10% россиян собираются следить за фигурным катанием на летней Олимпиаде
До 10% россиян собираются следить за фигурным катанием на летней Олимпиаде
Первый тур УПЛ: расписание и результаты матчей чемпионата Украины
Первый тур УПЛ: расписание и результаты матчей чемпионата Украины
На сайте Олимпийских игр Крым отделен границей от Украины (фото)
На сайте Олимпийских игр Крым отделен границей от Украины (фото)
"Шахтер" Де Дзерби перебил умопомрачительное достижение команды Луческу (видео)
"Шахтер" Де Дзерби перебил умопомрачительное достижение команды Луческу (видео)

"Дніпро-1" - до єврокубків разом з Parimatch

"Дніпро-1" - до єврокубків разом з Parimatch
Оновлено 16:18 Сьогодні Телеграф

Вперше в історії СК «Дніпро-1» отримав титульного спонсора, ним став всесвітньо відомий бренд Parimatch, який вже багато років займається популяризацією спорту в Україні. Тим самим СК «Дніпро-1» увійшов до пулу, який об’єднує 9 клубів Прем’єр-ліги.

Співпраця Parimatch та СК «Дніпро-1» передбачатиме розвиток клубної маркетингової складової та збільшення кількості вболівальників команди. Діяльність бренду та клубу буде направлена на стратегію сталого розвитку, яка включатиме у себе довгострокові цілі. Вже запланована декілька акцій, які обов’язково сподобаються вболівальникам та продемонструють яскраві зміни у діяльності клубу.

Про початок співпраці з Parimatch було оголошено на «Дніпро-Арені», де клуб організував для вболівальників футбольне свято. Адже хоч після тривалої літньої паузи чемпіонат України і повертається, але згідно календаря, два перших тури СК «Дніпро-1» проведе на виїзді. Тож фанатам дніпрян дали можливість раніше відкрити сезон. 

Вадим Місюра, директор зі зв’язків з громадськістю Parimatch: «Дніпро – велике футбольне місто, де вболівальники звикли до гри найвищого рівня. Дуже радію, що відтепер ми будемо однією командою. Разом з клубом ми докладемо максимум зусиль, щоб подарувати фанатам тільки приємні враження та емоції від футболу. "Дніпро-1" - вже дев’ятий клуб вищого дивізіону серед наших партнерів. Це частина стратегії сталого розвитку українського спорту від Parimatch».

У цьому співробітництві зійшлися два амбіційні партнери. Так, "Дніпро-1" у наступному сезоні ставить на меті потрапляння до єврокубків.

- Команді поставлена задача - потрапити до єврокубків, - зазначив почесний президент клубу Юрій Береза. - Яке саме місце вона посяде, це вже інше питання. А щодо максимальних цілей… Особисто я мрію про чемпіонство, але будемо реалістами. Перед початком сезону будь-хто казатиме про бажання виграти чемпіонат та Кубок України. Так і має бути.

Всі бажаючи змогли не тільки побачити команду, але й подивитися на тренування футболістів, у тому числі новачків, яких вболівальникам презентували разом із новою формою.

Склад “Дніпра-1” напередодні сезону поповнили голкіпери Євген Паст й Валентин Кожокар, захисники Валерій Лучкевич, Микита Кравченко, півзахисники Невен Джурасек, форвард Назарій Русин. А вони, у свою чергу, представили новий дизайн форми «Дніпра-1». Основним кольором в сезоні 2021/22 залишиться синій, а резервний комплект форми буде жовтий.

- Новачки одразу дуже швидко влилися до колективу і знайшли спільну мову з нами, ветеранами, - каже капітан команди Сергій Логінов.

Також було оголошено про старт продажу абонементів на домашні матчі «Дніпра-1» у сезоні 2021/22. Перша гра на «Дніпро-Арені» відбудеться у серпні, тож вболівальники мають час обрати зручне місце. Це вигідно – власники абонементів заощаджують 20% від вартості роздрібних квитків.

На завершення свята вболівальники отримали подарунки у вигляді м’ячів, що полетіли прямо на трибуни. А ще вони дуже довго не відпускали гравців та головного тренера Ігоря Йовічевіча, фотографуючись та збираючи автографи.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Перегляди: 24

Все по темі:

Футбол, ФК Дніпро-1.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Дніпро-1" - до єврокубків разом з Parimatch
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся