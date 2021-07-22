"Дніпро-1" - до єврокубків разом з Parimatch

Вперше в історії СК «Дніпро-1» отримав титульного спонсора, ним став всесвітньо відомий бренд Parimatch, який вже багато років займається популяризацією спорту в Україні. Тим самим СК «Дніпро-1» увійшов до пулу, який об’єднує 9 клубів Прем’єр-ліги.

Співпраця Parimatch та СК «Дніпро-1» передбачатиме розвиток клубної маркетингової складової та збільшення кількості вболівальників команди. Діяльність бренду та клубу буде направлена на стратегію сталого розвитку, яка включатиме у себе довгострокові цілі. Вже запланована декілька акцій, які обов’язково сподобаються вболівальникам та продемонструють яскраві зміни у діяльності клубу.

Про початок співпраці з Parimatch було оголошено на «Дніпро-Арені», де клуб організував для вболівальників футбольне свято. Адже хоч після тривалої літньої паузи чемпіонат України і повертається, але згідно календаря, два перших тури СК «Дніпро-1» проведе на виїзді. Тож фанатам дніпрян дали можливість раніше відкрити сезон.

Вадим Місюра, директор зі зв’язків з громадськістю Parimatch: «Дніпро – велике футбольне місто, де вболівальники звикли до гри найвищого рівня. Дуже радію, що відтепер ми будемо однією командою. Разом з клубом ми докладемо максимум зусиль, щоб подарувати фанатам тільки приємні враження та емоції від футболу. "Дніпро-1" - вже дев’ятий клуб вищого дивізіону серед наших партнерів. Це частина стратегії сталого розвитку українського спорту від Parimatch».

У цьому співробітництві зійшлися два амбіційні партнери. Так, "Дніпро-1" у наступному сезоні ставить на меті потрапляння до єврокубків.

- Команді поставлена задача - потрапити до єврокубків, - зазначив почесний президент клубу Юрій Береза. - Яке саме місце вона посяде, це вже інше питання. А щодо максимальних цілей… Особисто я мрію про чемпіонство, але будемо реалістами. Перед початком сезону будь-хто казатиме про бажання виграти чемпіонат та Кубок України. Так і має бути.

Всі бажаючи змогли не тільки побачити команду, але й подивитися на тренування футболістів, у тому числі новачків, яких вболівальникам презентували разом із новою формою.

Склад “Дніпра-1” напередодні сезону поповнили голкіпери Євген Паст й Валентин Кожокар, захисники Валерій Лучкевич, Микита Кравченко, півзахисники Невен Джурасек, форвард Назарій Русин. А вони, у свою чергу, представили новий дизайн форми «Дніпра-1». Основним кольором в сезоні 2021/22 залишиться синій, а резервний комплект форми буде жовтий.

- Новачки одразу дуже швидко влилися до колективу і знайшли спільну мову з нами, ветеранами, - каже капітан команди Сергій Логінов.

Також було оголошено про старт продажу абонементів на домашні матчі «Дніпра-1» у сезоні 2021/22. Перша гра на «Дніпро-Арені» відбудеться у серпні, тож вболівальники мають час обрати зручне місце. Це вигідно – власники абонементів заощаджують 20% від вартості роздрібних квитків.

На завершення свята вболівальники отримали подарунки у вигляді м’ячів, що полетіли прямо на трибуни. А ще вони дуже довго не відпускали гравців та головного тренера Ігоря Йовічевіча, фотографуючись та збираючи автографи.