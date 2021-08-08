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Мессі зі сльозами на очах попрощався з "Барселоною" (відео)

Мессі зі сльозами на очах попрощався з "Барселоною" (відео)
Оновлено 14:44 Сьогодні Телеграф Фото: Твиттер

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі зі сльозами на очах заявив, що покидає іспанську "Барселону", в якій провів всю свою футбольну кар'єру.

Про це він розповів на прес-конференції, кадри з якої наводить офіційний твіттер-аккаунт "Барселони".

"Коли я дебютував, це була моя мрія ... Я назавжди запам'ятаю той момент", - сказав він.

При цьому Мессі не став стримувати емоцій і розплакався.

Присутні в залі люди підтримали футболіста гучними оплесками.

Президент "Барселони" Жоан Лапорта в інтерв'ю Tuttomercatoweb заявив, що наступним клубом Мессі стане французький "ПСЖ".

"Ліонель перейде в ПСЖ. Я б хотів, щоб Мессі залишився в" Барселоні ", але цього не станеться", - сказав він.

Як відомо, Мессі почав свою професійну футбольну кар'єру в 2003 році у "Барселоні". Під крилом каталонців він виграв десять титулів чемпіона Іспанії, чотири Ліги чемпіонів, сім Кубків Іспанії, вісім суперкубків Іспанії, три Суперкубка Європи і три чемпіонати світу серед клубів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що трапиться з "Барселоною" без Мессі.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 39

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ФК Барселона, ФК ПСЖ, Лионель Месси, Футбол.
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