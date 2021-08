Мессі зі сльозами на очах попрощався з "Барселоною" (відео)

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі зі сльозами на очах заявив, що покидає іспанську "Барселону", в якій провів всю свою футбольну кар'єру.

Про це він розповів на прес-конференції, кадри з якої наводить офіційний твіттер-аккаунт "Барселони".

"Коли я дебютував, це була моя мрія ... Я назавжди запам'ятаю той момент", - сказав він.

❝When I made my debut, that was my dream come true ... I'll always remember that moment.❞

