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Parimatch "підписали" Челсі

Parimatch "підписали" Челсі
Оновлено 12:57 Сьогодні Телеграф

Переможець Ліги Чемпіонів 20/21, англійський футбольний гранд Челсі і міжнародний беттінг бренд Parimatch підписали трирічний спонсорський контракт. Українська компанія вперше стала офіційним партнером клубу Прем'єр-ліги.

Лондонський клуб і Parimatch оголосили про старт нового стратегічного партнерства в прийдешньому футбольному сезоні. Челсі є чинним переможцем Ліги чемпіонів, за Челсі вболівають мільйони уболівальників на всіх континентах і тепер завдяки Parimatch англійський топ-клуб став ще ближче до України.

"Для нас велика честь стати частиною всесвітньої “сім'ї” Челсі. І ми дуже раді, що завдяки співпраці Parimatch і Челсі українські футбольні вболівальники відчують себе частиною великої гри. Такого роду масштабні угоди і проекти за участю компаній, заснованих в Україні, точно роблять нашу країну більш впізнаваною і привабливою для зовнішніх інвестицій. Разом з Челсі ми зарядимо вас перемогою і обіцяємо видовищний футбол", - розповіла Наталія Гілевич, CEO Parimatch Україна.

Партнерство Parimatch і Челсі багато в чому націлене на створення проектів для уболівальників. Компанія і клуб планують активно співпрацювати і створювати нові розважальні програми для фанів. З'являться нові пропозиції для перегляду трансляцій матчів чемпіонату Англії в Україні.

"І Челсі, і Parimatch прагнуть до величі. Ми сміливі, готові до інновацій і, найголовніше, ми обидва народжені, щоб перемагати. Минулий рік був надзвичайно успішним для Parimatch - вони розширилися і відкрили нові ринки, а також запустили кілька проектів, які докорінно змінили правила гри. Челсі також показав свою майстерність, вдруге в історії клубу став чемпіоном Європи! Ми пишаємося цим партнерством і раді можливостям, які воно відкриває", - говорить Гай Лоуренс, генеральний директор ФК Челсі.

В рамках співпраці Parimatch і Челсі розглядається можливість візиту футбольних топ-зірок команди в Україну для автограф- і фотосесії з уболівальниками.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Перегляди: 56

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Футбол, Челси, Parimatch Україна.
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