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"Підтримка глядачів надихнула": Світоліна прокоментувала перемогу в 2020 році

"Підтримка глядачів надихнула": Світоліна прокоментувала перемогу в 2020 році
14:14 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Новини спорту:Українка провела свій найдовший фінал у кар'єрі.

Перемога Еліни Світоліної над чешкою Марі Боузковою у фінальному матчі в Монтерреї (7:5, 4:6 6:4) стала для української тенісистки 14-ю на турнірах WTA і першою нинішнього сезону.

Коментуючи фінальний поєдинок, перша "ракетка" України зазначила, що в ньому була показана гра дуже високого рівня, повідомляє офіційний сайт WTA.

"Моя суперниця Марі Боузкова чудово боролася. У цілому, я думаю, що це був матч дуже високого рівня. Ми обидві грали зорово, билися за кожен м'яч, не було легких геймів. Підтримка глядачів надихнула нас показати свій найкращий теніс. Було здорово отримати таку підтримку від мексиканської публіки. Після другого сету мені варто було перегрупуватися, позбутися негативних емоцій і просто продовжувати працювати", - сказала Еліна.

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"Перемога у фіналі - це ще один крок до досягнення моїх цілей і доказ того, що я йду у правильному напрямку", - додала українська тенісистка.

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АТР, Элина Свитолина, WTA, Тенис.
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