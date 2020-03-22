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Надаль: У такі важкі часи є також і позитивні моменти

Надаль: У такі важкі часи є також і позитивні моменти
15:51 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф ua-football.com

Новини спорту:За словами іменитого тенісиста, світ може об’єднатися у боротьбі проти коронавірусу.

Іспанський тенісист, друга ракетка планети Рафаель Надаль прокоментував сьогоднішню ситуацію із коронавірусом та розповів про героїв сучасного часу.

"В першу чергу, я хотів би вибачитися, що якийсь час не був активний в соцмережах, але це важкі часи для всіх. Вся ситуація нас поглинає і ми повинні робити все, що в наших силах, перебуваючи вдома. Я б хотів подякувати всім лікарям, медсестрам і медичним працівникам, які нас захищають, поліцію, правоохоронні органи, армію, які дозволяють нам бути трохи більше в безпеці, тих, хто знаходиться на передовій. Саме вони найбільше ризикують заразитися і вони наші герої. Я б хотів висловити свою захоплення і сказати спасибі.

Нарешті, мені б хотілося висловити підтримку всім сім'ям, які зараз знаходяться в скрутному становищі, які самі заразилися, і особливо тим, хто втратив родичів або друзів через коронавірус. Я б хотів підбадьорити вас. Важко щось говорити в такі важкі часи, все, що я можу сказати в такому випадку, що мені дуже шкода, що ми можемо тільки йти далі.

Перша ракетка світу самоізолювався

У такі важкі часи є також і позитивні моменти. Ми показуємо, що можемо об'єднуватися, багато компаній зараз нас підтримують і роблять свій внесок. Люди з кожним днем об'єднуються все більше і більше, дотримуючись всіх тих рекомендацій, які нам дають органи охорони здоров'я: залишатися вдома, дотримуватися всіх порад, щоб ця жахлива пандемія закінчилася якомога швидше. Спасибі вам і скоро побачимося", - сказав Рафа.

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Все по темі:

Рафаэль Надаль, Тенис, Новини тенісу, Новини спорту, Коронавірус, Covid-19.
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