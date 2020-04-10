US Open можуть провести без глядачів або перенести на грудень

Новини спорту:Раніше інший британський журналіст Рассел Фуллер написав, що в США розглядають можливість перенести турнір на грудень з Нбю-Йорка на корти Індіан-Веллса.

Організатори Відкритого чемпіонату США з тенісу-2020, який запланований на період з 24 серпня по 13 вересня, попри ситуацію з пандемією коронавірусу, сподіваються провести свій турнір Grand Slam. Змагання можуть пройти без глядачів на трибунах, їх також можуть перенести на грудень, повідомляє BTU.

Британський журналіст Саймон Бріггс міркує про те, які сценарії проведення US Open розглядають організатори. Бріггс цитує главу АТР Андреа Гауденці, який дав зрозуміти, що розклад календаря туру й подальша його доля (за умови, що турніри все-таки можна буде відновити влітку) залежить від проведення саме Відкритого чемпіонату США.

Журналіст також зазначив, що Асоціація тенісу США (USTA) "відчайдушно прагне провести турнір", в тому числі - й без глядачів. В останні сезони прибуток US Open склалав майже 400 млн дол і, на відміну від Вімблдона, у американського "мейджора" немає страховки на випадок "інфекційних захворювань". Бріггс, посилаючись на свої джерела, пише про можливе скорочення штату USTA на більш ніж 50 відсотків, якщо Відкритий чемпіонат США не відбудеться.

На думку Бріггса, цю ідею поки що підтримують мало: спонсор JP Morgan (банк Нью-Йорка) хоче, аби турнір проходив у безпосередній близькості від офісів компанії, а телеканал ESPN може втратить більшу частину телеаудиторії, якщо US Open перетинатиметься в датах з іншими великими змаганнями, наприклад, з іграми Національної футбольної ліги (NFL). Щоправда, спонсори можуть змінять думку, якщо ситуацію в Нью-Йорку, не вдасться взяти під контроль.