США виділять 15 мільйонів на підтримку тенісного спорту

В Асоціації тенісу Сполучених Штатів (USTA) озвучили свої плани щодо матеріальної підтримки клубів, громадських і освітніх тенісних установ та їх співробітників, чиї доходи значно зменшилися у зв'язку з припиненням змагань через коронавірус.

Так, в американській асоціації планують виділити на ці потреби близько 15 мільйонів доларів, інформує БТУ.

Повідомляється, що на 20 відсотків до кінця року буде знижена зарплата топ-менеджерів USTA. Організатори також прокоментували проведення US Open (31 серпня - 13 вересня) в цьому році: на даний момент як і раніше розглядаються всі варіанти, при цьому очікується, що остаточне рішення з приводу долі Відкритого чемпіонату США в 2020 році повинні озвучити не пізніше кінця червня.