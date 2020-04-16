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США виділять 15 мільйонів на підтримку тенісного спорту

США виділять 15 мільйонів на підтримку тенісного спорту
14:56 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:На сьогодні офіційно пауза в світовому тенісі продовжиться до 13 липня.

В Асоціації тенісу Сполучених Штатів (USTA) озвучили свої плани щодо матеріальної підтримки клубів, громадських і освітніх тенісних установ та їх співробітників, чиї доходи значно зменшилися у зв'язку з припиненням змагань через коронавірус.

Так, в американській асоціації планують виділити на ці потреби близько 15 мільйонів доларів, інформує БТУ.

Повідомляється, що на 20 відсотків до кінця року буде знижена зарплата топ-менеджерів USTA. Організатори також прокоментували проведення US Open (31 серпня - 13 вересня) в цьому році: на даний момент як і раніше розглядаються всі варіанти, при цьому очікується, що остаточне рішення з приводу долі Відкритого чемпіонату США в 2020 році повинні озвучити не пізніше кінця червня.

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Все по темі:

США, Спорт, Карантин, Допомога, Розвиток, Коронавірус, Асоціації тенісу, USTA.
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