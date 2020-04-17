Скачать
П'ятниця, 17.04.2020
Самый быстрый нокаут в карьере Макгрегора (Видео)
Самый быстрый нокаут в карьере Макгрегора (Видео)
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
Свитолина в апреле сыграет на турнире в Мадриде
Свитолина в апреле сыграет на турнире в Мадриде
От коронавируса умер чемпион мира по футболу Норман Хантер
От коронавируса умер чемпион мира по футболу Норман Хантер

Долю тенісного турніру US Open вирішать у червні

Долю тенісного турніру US Open вирішать у червні
16:33 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:За словами Доуса, остаточне рішення про скасування або перенесення турніру приймуть у червні, повідомляє ASAP Sports.

Виконавчий директор Асоціації тенісу Сполучених Штатів (USTA) Майк Доус прояснив ситуацію з турніром Grand Slam US Open, який традиційно проходить у серпні-вересні, але нинішнього року йому може завадити ситуація з пандемією коронавірусу.

За словами Доуса, остаточне рішення про скасування або перенесення турніру приймуть у червні, повідомляє ASAP Sports. 

"Вважаю, що нам дуже пощастило, що US Open - четвертий турнір Grand Slam року. Поки час грає на нашу користь. Хочемо провести турнір, але головним фактором залишаються здоров'я і благополуччя тенісистів, уболівальників та всього обслуговуючого персоналу змагань. Орієнтуємося на червень як на час, коли приймуть рішення. Не виключаємо проведення чемпіонату без глядачів, але нині це дуже малоймовірний сценарій. це не в дусі свята тенісу", - заявив виконавчий директор USTA.

Українська тенісистка Даяна Ястремська стала героїнею мультфільму про Covid-19

Нагадаємо, що тенісний сезон призупинено мінімум до 13 липня, Вімблдонський турнір скасовано, а "Ролан Гаррос" перенесено на кінець вересня.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

США, US Open, Тенис, Коронавірус, Тенісний турнір.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Колишній президент ФІФА Зепп Блаттер назвав країни, що можуть прийняти ЧС-2022
02 Футболісту "Реалу" загрожує тюремний срок
03 Андрій Шевченко може очолити один із лондонських клубів
04 Луїш Каштру висловив свою думку щодо завершення футбольного сезону 2019-2020
05 Чемпіонат Європи з фехтування перенесли через коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся