Долю тенісного турніру US Open вирішать у червні

Новини спорту:За словами Доуса, остаточне рішення про скасування або перенесення турніру приймуть у червні, повідомляє ASAP Sports.

Виконавчий директор Асоціації тенісу Сполучених Штатів (USTA) Майк Доус прояснив ситуацію з турніром Grand Slam US Open, який традиційно проходить у серпні-вересні, але нинішнього року йому може завадити ситуація з пандемією коронавірусу.

За словами Доуса, остаточне рішення про скасування або перенесення турніру приймуть у червні, повідомляє ASAP Sports.

"Вважаю, що нам дуже пощастило, що US Open - четвертий турнір Grand Slam року. Поки час грає на нашу користь. Хочемо провести турнір, але головним фактором залишаються здоров'я і благополуччя тенісистів, уболівальників та всього обслуговуючого персоналу змагань. Орієнтуємося на червень як на час, коли приймуть рішення. Не виключаємо проведення чемпіонату без глядачів, але нині це дуже малоймовірний сценарій. це не в дусі свята тенісу", - заявив виконавчий директор USTA.

Нагадаємо, що тенісний сезон призупинено мінімум до 13 липня, Вімблдонський турнір скасовано, а "Ролан Гаррос" перенесено на кінець вересня.