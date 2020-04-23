Світоліна: Я завжди хотіла пожити нормальним життям

Новини спорту:Перша ракетка України розповіла, чим займається на карантині і як вона до нього ставиться.

Еліна Світоліна через пандемію коронавіруса не виходила на корт з 9 березня, коли стала чемпіонкою турніру в Монтерреї.

"Я завжди хотіла пожити нормальним життям. Хоча зараз не повноцінне нормальне життя, є обмеження. Наприклад, ти не можеш робити якусь роботу поза домом. Але, якщо чесно, мені подобається, я займаюся своїми справами і навчанням. Для мене це не проблема, мені це навіть подобається.

Зараз мене зобов'язали підтягти французьку мову. Я і так трошки володію нею, так як вчила перед цим. Але зараз підтягую в інтенсивному режимі. Також я проходжу курс по харчуванню і ще хочу один або по психології, або з фітнесу", - каже українка.

В актуальному рейтингу WTA Світоліна займає п'яте місце. Українка – третя ракетка світу серед тенісисток не старших 25 років.