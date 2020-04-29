Світоліна вибула з віртуального Madrid Open

Новини спорту:Чоловічі чвертьфінали відбудуться без другої ракетки світу Рафаеля Надаля.

Українська тенісистка Еліна Світоліна програла британці Йоханні Конті в останньому матчі групового раунду віртуального турніру Madrid Open (2:4). Перша ракетка України посіла останнє місце в групі, поступившись всім суперницям.

Раніше Еліна в комп’ютерному тенісному симуляторі програла Вікторії Азаренко (1:3), а в першому матчі поступилася Сорані Кирсті (2:4). Відзначимо, що матч з Контою повинен був відбутися в другому раунді, але був перенесений на пізніший час через технічні проблеми.

Таким чином, в чвертьфіналі жіночого розряду зустрінуться Фіона Ферро проти Донни Векіч, Сорана Кирстя зіграє з Бьянкою Андреєску, Каролін Возняцкі з Йоханною Контою і Кікі Бертенс з Беліндою Бенчіч.

Чоловічі чвертьфінали відбудуться без другої ракетки світу Рафаеля Надаля. Енді Маррей зіграє проти Олександра Звєрєва, Дієго Шварцман – з Фабіо Фоньїні, Стефанос Ціціпас з Давідом Феррером, а Давід Гоффен з Бенуа Пером.

Нагадаємо, офіційний тенісний сезон був припинений до 13 липня через пандемію COVID-19. Відновлення матчів можуть відкласти до 3 серпня.