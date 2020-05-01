Ястремська заперечила роман з тренером

Новини спорту:У тенісистки з тренером суто ділові відносини.

Чутки про роман Даяни Ястремської з Сашою Бажиним з'явилися незабаром після того, як фахівець офіційно увійшов в команду українки. Сам Бажин спростовував цю інформацію і погрожував судом тим людям, які поширюють про нього плітки.

"Для мене це новина, що було багато спекуляцій про відносини з ним. Вперше зараз це чую. Я не бачила чуток і обговорень, що ми з ним пара. Я його завжди сприймала, як дуже хорошого досвідченого тренера.

У нас серйозна робоча обстановка і ніколи не було чогось більшого. Тільки робота. Мені подобається, що він досвідчений. Працював з Сереною і Наомі. Він може з тобою грати і виконувати всі вправи як в фітнесі, так і в тенісі. Я вже багато чого від нього навчилася. Він уже навчив мене дисципліні", - сказала Ястремська.

Раніше Даяна Ястремська назвала свого головного фаворита в чоловічому тенісі.