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Джокович знову на корті після самоізоляції (Відео)

Джокович знову на корті після самоізоляції (Відео)
20:01 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новини спорту:Серб потренувався на грунтовому корті.

Сербський тенісист Новак Джокович опублікував новий відеоролик в своєму "інстаграмі". Перша ракетка світу показав, як відновив тренування після самоізоляції через пандемію коронавірусу. Джокович потренувався на грунтовому корті.

18 березня АТР і WTA виступили зі спільною заявою про припинення проведення будь-яких турнірів до 7 червня через пандемію коронавірусу.

Тенісисти знаходяться на самоізоляції і підтримують форму індивідуально. Пізніше керівники турів заявили про продовження паузи в сезоні до 13 липня, а потім і до 3 серпня. При цьому до цих пір невідомо, коли точно відновиться сезон.

Паузу в тенісному сезоні продовжать до серпня

Через пандемію організатори вже скасували Вімблдон. "Ролан Гаррос" був перенесений на осінь, а доля US Open досі не визначена.

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Все по темі:

Спорт, Новак Джокович, Карантин, Тенис, Тренування, Коронавірус, Самоізоляція.
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