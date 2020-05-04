Джокович знову на корті після самоізоляції (Відео)

Новини спорту:Серб потренувався на грунтовому корті.

Сербський тенісист Новак Джокович опублікував новий відеоролик в своєму "інстаграмі". Перша ракетка світу показав, як відновив тренування після самоізоляції через пандемію коронавірусу. Джокович потренувався на грунтовому корті.

18 березня АТР і WTA виступили зі спільною заявою про припинення проведення будь-яких турнірів до 7 червня через пандемію коронавірусу.

Тенісисти знаходяться на самоізоляції і підтримують форму індивідуально. Пізніше керівники турів заявили про продовження паузи в сезоні до 13 липня, а потім і до 3 серпня. При цьому до цих пір невідомо, коли точно відновиться сезон.

Через пандемію організатори вже скасували Вімблдон. "Ролан Гаррос" був перенесений на осінь, а доля US Open досі не визначена.