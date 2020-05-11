Берреттіні: Я б вважав за краще допомагати лікарням, а не тенісистам

Восьма ракетка світу італієць Маттео Берреттіні прокоментував ідею серба Новака Джоковича, який запропонував допомагати низькорейтинговим тенісистам фінансово під час пандемії коронавірусу.
"Ми писали Новаку, він сказав, що це необов'язково. Я б вважав за краще допомагати в більш складних ситуаціях: лікарням, нужденним сім'ям, а не тенісистам.
Але є багато гравців, яким потрібна допомога, які йдуть в борги. Це дуже хороший проект, який показує, що тенісисти піклуються про своїх колег", - наводить слова Берреттіні L'Équipe.
Нагадаємо, тенісний сезон був припинений через пандемію коронавируса і відновиться не раніше середини липня. Спортсмени знаходяться на карантині і підтримують фізичну форму в домашніх умовах.