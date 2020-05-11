Берреттіні: Я б вважав за краще допомагати лікарням, а не тенісистам

Новини спорту:Але Маттео підтримує ідею Джоковича.

Восьма ракетка світу італієць Маттео Берреттіні прокоментував ідею серба Новака Джоковича, який запропонував допомагати низькорейтинговим тенісистам фінансово під час пандемії коронавірусу.

"Ми писали Новаку, він сказав, що це необов'язково. Я б вважав за краще допомагати в більш складних ситуаціях: лікарням, нужденним сім'ям, а не тенісистам.

Але є багато гравців, яким потрібна допомога, які йдуть в борги. Це дуже хороший проект, який показує, що тенісисти піклуються про своїх колег", - наводить слова Берреттіні L'Équipe.

Нагадаємо, тенісний сезон був припинений через пандемію коронавируса і відновиться не раніше середини липня. Спортсмени знаходяться на карантині і підтримують фізичну форму в домашніх умовах.