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Берреттіні: Я б вважав за краще допомагати лікарням, а не тенісистам

Берреттіні: Я б вважав за краще допомагати лікарням, а не тенісистам
19:24 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: pixabay.com

Новини спорту:Але Маттео підтримує ідею Джоковича.

Восьма ракетка світу італієць Маттео Берреттіні прокоментував ідею серба Новака Джоковича, який запропонував допомагати низькорейтинговим тенісистам фінансово під час пандемії коронавірусу.

"Ми писали Новаку, він сказав, що це необов'язково. Я б вважав за краще допомагати в більш складних ситуаціях: лікарням, нужденним сім'ям, а не тенісистам.

Але є багато гравців, яким потрібна допомога, які йдуть в борги. Це дуже хороший проект, який показує, що тенісисти піклуються про своїх колег", - наводить слова Берреттіні L'Équipe.

В Австрії 25 травня стартує турнір за участю третьої "ракетки" світу

Нагадаємо, тенісний сезон був припинений через пандемію коронавируса і відновиться не раніше середини липня. Спортсмени знаходяться на карантині і підтримують фізичну форму в домашніх умовах.

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Тенис, Лікарі, Допомога, Берреттіні, Тенісисти.
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