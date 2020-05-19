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Надаль визнаний кращим спортсменом в історії Іспанії

Надаль визнаний кращим спортсменом в історії Іспанії
04:23 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новини спорту:У тенісиста не було реальних конкурентів.

Рафаель Надаль визнаний найкращим спортсменом в історії Іспанії за версією читачів видання Marca.

За цей статус із другою ракеткою світу конкурували 15 спортсменів, включаючи футболістів Ікера Касільяса, Хаві, Іньєсту, Рауля, пілота Формули-1 Фернандо Алонсо, велогонщика Альберто Контадора і баскетболіста Пау Газоля.

У фіналі голосування Надаль з гігантською перевагою (82% проти 18) обійшов Газоля, який двічі ставав чемпіоном НБА, а також зі збірною Іспанії перемагав на чемпіонатах світу та Європи.

Рафаель Надаль за кар'єру виграв 85 турнірів, включаючи 19 Шоломів. Також іспанець двічі вигравав Олімпійські ігри – в одиночці в 2008 році і в парі в 2016-му.

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Рафаэль Надаль, Нагорода, Найкращий спортсмен, Історія Іспанії.
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