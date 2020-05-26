Французькому тенісу виділять 35 млн євро допомоги

Новини спорту:Французька федерація тенісу (ФФТ) опублікувала деталі плану допомоги національному тенісній спільноті, яка постраждала від пандемії коронавірусу.

Загальна сума складе 35 млн євро, повідомляє офіційний сайт ФФТ.

Президент федерації Бернар Гюдічеллі заявив, що 21 млн виділять тенісним клубам, 5 млн - незалежним викладачам та тренерам. Ще 9 млн підуть на підтримку відкладених і скасованих турнірів, співробітників федерації, суддів, а також професіональних гравців, які не входять до ТОП-100, представників падел-тенісу, пляжного тенісу та тенісу на візках.

Реалізація плану розпочнеться 3 червня і триватиме до 31 серпня 2021 року.

Нагадаємо, що тенісні турніри ATP, WTA і ITF припили через пандемію коронавірусу на початку березня і не поновлять як мінімум до початку серпня. Старт змагань Grand Slam "Ролан Гаррос" у Парижі перенесли на 27 вересня.