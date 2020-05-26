Французькому тенісу виділять 35 млн євро допомоги

Загальна сума складе 35 млн євро, повідомляє офіційний сайт ФФТ.
Президент федерації Бернар Гюдічеллі заявив, що 21 млн виділять тенісним клубам, 5 млн - незалежним викладачам та тренерам. Ще 9 млн підуть на підтримку відкладених і скасованих турнірів, співробітників федерації, суддів, а також професіональних гравців, які не входять до ТОП-100, представників падел-тенісу, пляжного тенісу та тенісу на візках.
Реалізація плану розпочнеться 3 червня і триватиме до 31 серпня 2021 року.
Нагадаємо, що тенісні турніри ATP, WTA і ITF припили через пандемію коронавірусу на початку березня і не поновлять як мінімум до початку серпня. Старт змагань Grand Slam "Ролан Гаррос" у Парижі перенесли на 27 вересня.