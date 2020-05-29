Скачать
П'ятниця, 29.05.2020
Ярмоленко: Последний раз я столько бегал в 20 лет
Ярмоленко: Последний раз я столько бегал в 20 лет
ФБУ досрочно завершила сезон Первой лиги
ФБУ досрочно завершила сезон Первой лиги
Назван самый дорогой футбольный клуб Европы
Назван самый дорогой футбольный клуб Европы
Макгрегор согласился на бой с легендой ММА
Макгрегор согласился на бой с легендой ММА

Петра Квітова стала переможницею виставкового турніру в Празі

Петра Квітова стала переможницею виставкового турніру в Празі
09:50 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:Чеська тенісистка Петра Квітова стала переможницею виставкового турніру "O pohár prezidenta ČTS" у Празі.

У фіналі Петра Квітова перемогла свою співвітчизницю Кароліну Мухову. Поєдинок відбувся ввечері 28 травня і завершився з рахунком 6:3, 6:3. Про це повідомляє БТУ.

У другому сеті за рахунку 4:1 матч був перерваний через дощ і відновився через півтори години. Муховій вдалося скоротити розрив до мінімального, але потім вона травмувала ногу.

Петра Квітова, яка посідає 12 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), не програла жодного сету на змаганнях в столиці Чехії. У чвертьфіналі вона обіграла Барбору Крейчікову з рахунком 7:6 (3), 6:2, а в півфіналі - Катержину Синякову (7:5, 6:4).

Як повідомлялося, у чоловічій сітці турніру "O pohár prezidenta ČTS" переміг Міхаель Врбенскі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Петра Квитова, Прага, Турнир, O pohár prezidenta ČTS, Перемогла.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 В АПЛ визначилися з датою відновлення чемпіонату
02 Петра Квітова стала переможницею виставкового турніру в Празі
03 Президент Арсеналу Кесвік покинув лондонський клуб
04 Хакимі хоче грати в Реалі
05 В Україні завершена баскетбольна Перша ліга. Сезон 3х3 буде відновлений
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся