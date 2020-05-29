Світоліна у липні виступить на виставковому турнірі в Берліні

Серед учасниць жіночої сітки журналісти називають першу "ракетку" України Еліну Світоліну, повідомляє BTU.
Суперницями Еліни можуть стати Юлія Гергес і Андреа Петкович з Німеччини, Кікі Бертенс з Нідерландів.
У чоловічому турнірі, за повідомленнями ЗМІ, мають взяти участь представник Німеччини Олександр Звєрєв, австрієць Домінік Тім, Яннік Сіннер з Італії, австралієць Нік Кірьйос.
Змагання мають стартувати 13 липня і проходитимуть без глядачів на трав'яних та хардових кортах. Призовий фонд змагань складе 100 тисяч євро для кожного з турнірів.