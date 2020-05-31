US Open в чоловічій сітці може відбутися в форматі трьох сетів

Новини спорту:Організатори готові піти на радикальні зміни в форматі.

Відкритий чемпіонат США з тенісу (US Open) у цьому році може пройти в трьохсетовому форматі для чоловіків. Зміну введуть, якщо цього захоче ATP.

Крім цього, організатори US Open мають намір організувати чартерні рейси для тенісистів і їх команд в місто проведення турніру для зменшення ризику зараження коронавірусом.

Число суддів буде зменшено, а серед болбоїв не буде дітей. Сам турнір пройде без глядачів.

В даний момент US Open планують провести з 31 серпня до 13 вересня, а місце проведення можуть перенести з Нью-Йорка.

Раніше повідомлялося, що в крайньому випадку Відкритий чемпіонат США з тенісу може відбутися в грудні в Індіан-Уеллсі.