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В Україні перші змагання з тенісу відбудуться 29 червня

В Україні перші змагання з тенісу відбудуться 29 червня
15:52 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Unsplash

Новини спорту:В Україні 29 червня проходитиме кубок України з тенісу. Також Мінспорту очікує міжнародні календарі для визначення дат проведення інших змагань.

В Україні 29 червня проходитиме кубок України з тенісу. Також Мінспорту очікує міжнародні календарі для визначення дат проведення інших змагань. Про це заявив на брифінгу за підсумками засідання уряду міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, передає УНН.

“На сьогодні ми очікуємо міжнародні календар... Але українські змагання вже почалися. Вже 29 червня будуть перші змагання – кубок України з тенісу в місті Києві”, - заявив Гутцайт.

УАФ попросила МОЗ допустити на стадіони вболівальників і журналістів 

Нагадаємо, виконком УАФ дозволив регіональним асоціаціям футболу поновлювати змагання з футболу обласного, районного та міського рівня, за умови наявності дозволу від місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування.

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Спорт, Тенис, Змагання.
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