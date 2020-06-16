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Стаховский с победы стартовал на Eastern European Championship
Стаховский с победы стартовал на Eastern European Championship

Стаховський перемагає на старті турніру в Белграді

Стаховський перемагає на старті турніру в Белграді
10:30 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter
У першому турі групового етапу Eastern European Championships Сергій Стаховський за 2 години і 11 хвилин несподівано обіграв 61-у ракетку світу зі Словенії Альяжа Бедене (4:6, 6:1, 6:4).

У вирішальному сеті Стаховський зробив брейк за рахунку 2:2, потім в 8-му геймі відіграв брейк-поїнт і захистив свою перевагу. Бедене при рахунку 3:5 врятував на своїй подачі чотири матч-боли, але через кілька хвилин Стаховський з шостої спроби поставив крапку в матчі.

Перемога над Бедене зробила Стаховського головним фаворитом на вихід у плей-офф. Сьогодні киянин зіграє з 594-ю ракеткою світу Томіславом Бркічем, а його останнім опонентом по груповому етапу стане Філіп Стіпіч, який у світовому рейтингу займає 1677-е місце.

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Сергій Стаховський.

Автор:

Телеграф
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