Стаховський перемагає на старті турніру в Белграді

У першому турі групового етапу Eastern European Championships Сергій Стаховський за 2 години і 11 хвилин несподівано обіграв 61-у ракетку світу зі Словенії Альяжа Бедене (4:6, 6:1, 6:4).

У вирішальному сеті Стаховський зробив брейк за рахунку 2:2, потім в 8-му геймі відіграв брейк-поїнт і захистив свою перевагу. Бедене при рахунку 3:5 врятував на своїй подачі чотири матч-боли, але через кілька хвилин Стаховський з шостої спроби поставив крапку в матчі.

Seals the deal in 3. @Stako_tennis defeats Aljaz Bedene 4-6, 6-1, 6-4 at the Eastern European Championship. pic.twitter.com/MJKwcCRGIS — Tennis Channel (@TennisChannel) June 15, 2020

Перемога над Бедене зробила Стаховського головним фаворитом на вихід у плей-офф. Сьогодні киянин зіграє з 594-ю ракеткою світу Томіславом Бркічем, а його останнім опонентом по груповому етапу стане Філіп Стіпіч, який у світовому рейтингу займає 1677-е місце.