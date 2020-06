Стаховський перемагає на старті турніру в Белграді

У вирішальному сеті Стаховський зробив брейк за рахунку 2:2, потім в 8-му геймі відіграв брейк-поїнт і захистив свою перевагу. Бедене при рахунку 3:5 врятував на своїй подачі чотири матч-боли, але через кілька хвилин Стаховський з шостої спроби поставив крапку в матчі.

Seals the deal in 3. @Stako_tennis defeats Aljaz Bedene 4-6, 6-1, 6-4 at the Eastern European Championship. pic.twitter.com/MJKwcCRGIS