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Нью-Йорк готовий провести US Open в заплановані терміни

Нью-Йорк готовий провести US Open в заплановані терміни
Оновлено 01:24 Сьогодні Телеграф Укринформ
Губернатор Нью-Йорка підтвердив, що відкритий чемпіонат США з тенісу пройде в зазначені раніше дати.

Відкритий чемпіонат США з тенісу US Open відбудеться в раніше заплановані терміни - з 31 серпня по 13 вересня.

Про це повідомив губернатор штату Нью-Йорк Едрю Куомо в Twitter.

Турнір серії Grand Slam пройде без глядачів.

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"USTA зробить надзвичайні запобіжні заходи для захисту гравців і персоналу, включаючи ретельне тестування, додаткове прибирання, додатковий простір в роздягальні, виділене житло і транспорт", - написав Куомо.

Відзначимо, раніше перша "ракетка" світу серб Новак Джокович та інші топові теннісисти вирішили відмовитися від участі в US Open.

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US Open, Эндрю Куомо, Тенис, Едрю Куомо.

Автор:

Телеграф
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