Ястремська планує виступити на US Open

Українка хоче взяти участь на двох турнірах в Нью-Йорку, які почнуться ближче до кінця літа.

Друга ракетка України Даяна Ястремська заявила, що хоче виступити на кортах в Нью-Йорку в цьому році.

«100% я буду грати на турнірах «Premier 5» в США і US Open, якщо їх будуть проводити», - сказала Ястремська.

Нагадаємо, що в другій половині серпня в Нью-Йорку повинні пройти змагання серії WTA Premier 5, які перенесли з Цинциннаті, після чого на кортах тенісного центру імені Біллі Джин Кінг буде зіграний Відкритий чемпіонат США.

У минулому році Даяна Ястремська дійшла на US Open до третього кола, програвши в українському дербі Еліні Світоліній.

Раніше повідомлялося, що Світоліна може пропустити US Open-2020.