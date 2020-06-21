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Ястремська планує виступити на US Open

Ястремська планує виступити на US Open
16:24 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter
Українка хоче взяти участь на двох турнірах в Нью-Йорку, які почнуться ближче до кінця літа.

Друга ракетка України Даяна Ястремська заявила, що хоче виступити на кортах в Нью-Йорку в цьому році.

«100% я буду грати на турнірах «Premier 5» в США і US Open, якщо їх будуть проводити», - сказала Ястремська.

Нагадаємо, що в другій половині серпня в Нью-Йорку повинні пройти змагання серії WTA Premier 5, які перенесли з Цинциннаті, після чого на кортах тенісного центру імені Біллі Джин Кінг буде зіграний Відкритий чемпіонат США.

У минулому році Даяна Ястремська дійшла на US Open до третього кола, програвши в українському дербі Еліні Світоліній.

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Раніше повідомлялося, що Світоліна може пропустити US Open-2020.

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Все по темі:

Нью-Йорк, Premier 5, Даяна Ястремська, US Open-2020, Друга ракетка України.

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Телеграф
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