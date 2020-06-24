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Ястремська провела тенісний майстер-клас для дітей у Чорноморську

Ястремська провела тенісний майстер-клас для дітей у Чорноморську
12:26 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: tennisua.org
Друга "ракетка" України Даяна Ястремська провела-майстер-клас для дітей в Elite Tennis Club у Чорноморську Одеської області.

Заняття проходили на кортах Elite Tennis Club, повідомляє Тенісний портал України. 

"Неймовірна Даяна Ястремська влаштувала справжній тенісний драйв для всіх учасників майстер-класу: тенісистів школи Elite Tennis Club та гравців турніру ETC Cup, який проходить у клубі. Таке грандіозна подія надовго залишиться у пам'яті кожного, кому пощастило зіграти на корті з Даяною Ястремською. ми щиро вдячні Даяні за чудову самовіддачу у спілкуванні з підростаючим поколінням тенісистів, за щирі посмішки та спортивний запал, яким зарядився кожен учасник нашого майстер-класу! " - йдеться в офіційному повідомленні клубу.

Додамо, що Elite Tennis Club вважається однією з кращих тенісних баз України і пропонує відкриті та криті тенісні корти, які відповідають усім вимогам Міжнародної федерації тенісу (ITF). Серед них шість кортів зі спеціальним покриттям Red Clay та турнірний корт із трибунами, розрахованими майже на 600 глядачів. Грунтове покриття кортів створили за технологією Roland Garros.

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Чорноморск, Даяна Ястремська, Майстер-клас, Друга ракетка України.

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Телеграф
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