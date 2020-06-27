Скачать
Субота, 27.06.2020
"Хочу оставаться здоровым": Гвоздик объяснил свое решение завершить карьеру боксера
"Хочу оставаться здоровым": Гвоздик объяснил свое решение завершить карьеру боксера
Лейкерс и Клипперс возобновят сезон в НБА
Лейкерс и Клипперс возобновят сезон в НБА
Шикарный гол Дибалы - в обзоре матча Ювентус - Лечче (Видео)
Шикарный гол Дибалы - в обзоре матча Ювентус - Лечче (Видео)
Тренер Джоковича заразился коронавирусом
Тренер Джоковича заразился коронавирусом

Ще один тенісист відмовився від участі у турнірі Thiem’s ​​7

Ще один тенісист відмовився від участі у турнірі Thiem’s ​​7
11:50 Сьогодні Телеграф sportarena.com
Гаель Монфіс не буде брати участі у виставковому турнірі Тіма через особисті причини.

Дев’ята ракетка світу Гаель Монфіс відмовився від участі в турнірі Thiem’s 7 в австрійському Кітцбюелі. Причина – особисті обставини француза.

Виставковий турнір в Кітцбюелі організований за безпосередньою участю третьої ракетки світу Домініка Тіма, який отримав перший номер посіву.

Повний список учасників:

Домінік Тім (Австрія, ATP 3) Маттео Берреттіні (Італія, ATP 8) Андрій Рубльов (Росія, ATP 14) Карен Хачанов (Росія, ATP 15) Григор Дімітров (Болгарія, ATP 19) Ян-Леннард Штруфф (Німеччина, ATP 34) Денніс Новак (Німеччина, ATP 85)

Участь на турнірі Дімітрова – під питанням після того, як болгарин здав позитивний тест на коронавірус.

Світоліна наступного тижня зіграє в Швейцарії

Раніше зі змагань знявся хорват Борна Чоріч, якого в заявці замінив німець Ян-Леннард Штруфф.

Кітцбюельський турнір пройде 7-11 липня.

Раніше виставкові турніри в Сербії і Хорватії організував Новак Джоковіч. Змагання проходили без дотримання карантинних заходів, що призвело до позитивних тестів на коронавірус у Джоковіча, Чоріча і Дімітрова.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Гаэль Монфис, Тенис, Thiem’s ​​7.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Клопп про пам'ятник на його честь: Мене це не цікавить
02 Сульшер - про трансфери: МЮ повинен зачекати
03 В перший день поновлення НБА відбудеться "Битва за Лос-Анджелес"
04 Гвоздик про завершення кар’єри: "Я здоровий і шукаю нові можливості в житті"
05 Повернення НБА: опубліковано розклад рестарту сезону
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся