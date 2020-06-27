Ще один тенісист відмовився від участі у турнірі Thiem’s ​​7

Гаель Монфіс не буде брати участі у виставковому турнірі Тіма через особисті причини.

Дев’ята ракетка світу Гаель Монфіс відмовився від участі в турнірі Thiem’s 7 в австрійському Кітцбюелі. Причина – особисті обставини француза.

Виставковий турнір в Кітцбюелі організований за безпосередньою участю третьої ракетки світу Домініка Тіма, який отримав перший номер посіву.

Повний список учасників:

Домінік Тім (Австрія, ATP 3) Маттео Берреттіні (Італія, ATP 8) Андрій Рубльов (Росія, ATP 14) Карен Хачанов (Росія, ATP 15) Григор Дімітров (Болгарія, ATP 19) Ян-Леннард Штруфф (Німеччина, ATP 34) Денніс Новак (Німеччина, ATP 85)

Участь на турнірі Дімітрова – під питанням після того, як болгарин здав позитивний тест на коронавірус.

Раніше зі змагань знявся хорват Борна Чоріч, якого в заявці замінив німець Ян-Леннард Штруфф.

Кітцбюельський турнір пройде 7-11 липня.

Раніше виставкові турніри в Сербії і Хорватії організував Новак Джоковіч. Змагання проходили без дотримання карантинних заходів, що призвело до позитивних тестів на коронавірус у Джоковіча, Чоріча і Дімітрова.