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ATP представила нові правила ведення рейтингу після відновлення сезону

ATP представила нові правила ведення рейтингу після відновлення сезону
22:24 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Організація не буде списувати очки до кінця 2020 року.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оголосила про зміни в правилах ведення рейтингу після відновлення сезону. Організація зазначила, що не буде списувати очки до кінця 2020 року.

Гравці зможуть заробити очки в рейтинг, якщо вони виступлять на турнірах, що залишилися, поточного сезону краще, ніж в минулому році. Рейтинг тенісиста буде складено з його 18 кращих результатів в період з березня 2019 року по грудень 2020 року.

Рейтинг ATP був заморожений 16 березня 2020 року. Він буде використаний для посіву гравців протягом перших двох тижнів турнірів після рестарту сезону.

ATP оновить рейтинг за підсумками першого тижня змагань після відновлення Туру. З 2021 року очки будуть списувати щотижня.

Нагадаємо, що рестарт тенісного сезону намічено на 14 серпня – в цей день розпочнеться турнір ATP у Вашингтоні. 31 серпня повинен стартувати один з турнірів Великого шолома – US Open.

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