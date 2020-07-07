Надаль не приїде на US Open захищати свій титул

Інформація поки неофіційна.

Директор грунтового Мастерсу в Мадриді Фелісіано Лопес в Твіттері офіційно підтвердив приїзд на турнір другої ракетки світу Рафаеля Надаля, який в минулому році на Mutua Madrid Open зупинився в півфіналі після матчу зі Стефаносом Ціціпасом.

Через пандемію коронавіруса в цьому році Мастерс в Мадриді пройде з 13 по 20 вересня. 13 вересня на US Open повинен пройти фінальний матч в чоловічому розряді. Отже, Надаль не приїде в Нью-Йорк на захист торішньої перемоги.

Рішення Надаля про виступ в Мадриді говорить про те, що після відновлення сезону іспанець вирішив зробити ставку на Ролан Гаррос. У разі перемоги в Парижі Рафаель стане 20-кратним чемпіоном турнірів Великого шолома і наздожене за цим показником Роджера Федерера.