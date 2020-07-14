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Світоліна вийшла у фінал турніру bett1 ACES

Світоліна вийшла у фінал турніру bett1 ACES
16:16 Сьогодні Телеграф .ua-football.com Фото: Twitter
Перша ракетка України посперечається за титул на bett1 ACES.

У статусі першої ракетки Еліна Світоліна пропускала 1/4 фіналу, а її суперницею по півфіналу була Анастасія Севастова, яка на старті турніру в Берліні пройшла Юлію Гергес (6:3, 4:3, відмова німкені).

У дебюті матчу Світоліна повела 4:1, але швидко втратила свій відрив. У кінцівці сету тенісистки обмінялися брейками, а на тайбрейку українка дозволила Севастовій взяти всього два очки.

У другому сеті Світоліна взяла ще три гейми на прийомі, чим з запасом компенсувала один брейк від Севастової (7:6, 6:3).

Світоліна програла Голубич на груповому етапі турніру Elle Spirit Open

На шляху до фіналу Еліна подала 7 ейсів, реалізувала 5 з 9 брейк-поїнтів і виграла 75% очок з першої подачі.

Суперниця Еліни Світоліної по вирішального матчу в Берліні визначиться в матчі між Петрою Квітовою і Кікі Бертенс.

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Элина Свитолина, bett1 ACES.

Автор:

Телеграф
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