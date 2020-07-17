Світоліна виграла перший міні-турнір в Берліні

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна (№5 WTA) виграла 17 липня виставковий турнір Bett1 Aces у столиці Німеччини.

У фінальній зустрічі, яка була перенесена з середи на п'ятницю і проходила не на траві, а на харді, українка переграла чешку Петру Квітову (№12 WTA).

У фінальній грі українка на хардовому корті, який розташований в ангарі берлінського аеропорту Темпельгоф, обіграла Петру Квітову з Чехії (№12) - 3:6, 6:1, 10:5

Відзначимо, що тенісистки стартують на другому міні-турнірі з півфіналів і також можуть зустрітися у фіналі.

Змагання у Берліні триватимуть до 19 липня. На другому міні-турнірі Світоліна також розпочне виступи з півфінальної стадії. Її суперниця визначиться у протистоянні Севастової та Кікі Бертенс з Нідерландів (7). Півфінал запланований на суботу, 18 липня.