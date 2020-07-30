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Перша ракетка світу Ешлі Барті не зіграє на US Open

Перша ракетка світу Ешлі Барті не зіграє на US Open
09:13 Чт, 30 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Австралійська тенісистка Ешлі Барті вирішила не брати участі в чемпіонаті US Open, тому що побоюється за здоров'я через коронавіурса. Спортсменка поки не прийняла рішення з приводу участі у Відкритому чемпіонаті Франції і інших європейських турнірах. Ешлі Барті - перша ракетка світу і переможниця турніру Великого шолома.

Австралійська тенісистка Ешлі Барті, яка є лідеркою світового рейтингу, повідомила, що пропустить Відкритий чемпіонат США з тенісу.

«Ми з командою вирішили, що в цьому році не поїдемо до США на Western і Southern Open і US Open.

Мені подобаються обидва турніри, тому це було важке рішення, але через COVID-19 все ще існують значні ризики, і я не відчуваю себе комфортно, ставлячи себе і команду в таку позицію. З нетерпінням чекаю повернення до США в наступному році.

Я прийму рішення про участь у Відкритому чемпіонаті Франції і найближчих європейських турнірах WTA в найближчі тижні», - повідомила австралійка.

Відзначимо, що US Open повинен стартувати 31 серпня по 13 вересня, а«Ролан Гаррос» запланований на 21 вересня - 11 жовтня.

У минулому році Барті зупинилася в четвертому колі US Open, а в Цинциннаті дійшла до півфіналу. За новими правилами вона збереже набрані очки.

Нагадаємо, раніше Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оголосила про скасування Citi Open - турніру категорії 500, який повинен був стартувати в Вашингтоні 14 серпня. US Open поки не скасований, його старт запланований на 31 серпня. Крім того, турніри ATP і WTA скасовані в Китаї.

Ешлі Барті - австралійська тенісистка, перша ракетка світу в одиночному розряді. Переможниця  турніру Великого шолома в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат Франції-2019); переможниця турніру Великого шолома в парному розряді (Відкритий чемпіонат США-2018); фіналістка всіх чотирьох турнірів Великого шолома в парному розряді (Відкритий чемпіонат Австралії, Вімблдон, Відкритий чемпіонат США-2013, -2019 і Відкритий чемпіонат Франції-2017); переможниця Підсумкового турніру в одиночному розряді (Чемпіонат WTA-2019); переможниця 18 турнірів WTA (з них вісім в одиночному розряді).

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US Open, Эшли Барти.

Автор:

Телеграф
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