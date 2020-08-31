Сьогодні стартує US Open-2020: зіграють всі українки

Всі сім українських тенісисток будуть стартувати на US Open в понеділок.

Організатори опублікували розклад матчів першого і другого ігрових днів Відкритого чемпіонату США з тенісу, який стартує в Нью-Йорку в понеділок, 31 серпня.

Як повідомляє БТУ, сім тенісисток з України, які все потрапили у верхню половину сітки, вступлять в боротьбу в стартовий день турніру.

Ігровий день почнеться в 11.00 за місцевим часом (18.00 за київським часом):

Ангеліна Калініна - Кароліна Плішкова (Чехія), ст. Артура Еша, перший запуск;

Марта Костюк - Дар'я Касаткіна (Росія), корт №15, третій запуск;

Катерина Козлова - Уїтні Осігве (США), корт №6, третій запуск;

Катерина Бондаренко - Еллі Кік (США), корт №12, третій запуск;

Леся Цуренко - Медісон Бренгл (США), корт №4, четвертий запуск;

Даяна Ястремська - Астра Шарма (США), корт №8, четвертий запуск;

Катаріна Завацька - Олена Рибакіна (Казахстан), корт №9, п'ятий запуск.

У парному розряді з наших гравців виступлять сестри Людмила і Надія Кіченок, які в першому колі зустрінуться з американкою Хейлі Картер і Луїзою Стефані з Бразилії.

Загальний призовий фонд US Open-2020 складає $ 53,4 млн.