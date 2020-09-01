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US Open: Джокович вийшов до другого кола

US Open: Джокович вийшов до другого кола
11:01 Сьогодні Телеграф
Джокович обіграв Джумхура в трьох сетах і вийшов до другого кола US Open.

На стадіоні «Біллі Джин Кінг Нешіонал Теніс Сентер» в Нью-Йорку відбувся матч першого кола Відкритого чемпіонату США в чоловічому одиночному розряді між першою ракеткою світу сербом Новаком Джоковичем і Даміром Джумхура з Боснії та Герцеговини.

Зустріч закінчилася перемогою Джоковича в трьох сетах - 6: 1, 6: 4, 6: 1.

Серб п'ять разів подав навиліт і виграв 60% першої подачі.

Джумхур двічі подав навиліт і виграв 56% першої подачі.

У другому колі US Open Новак Джокович зіграє з представником Великобританії Кайлом Едмундом, який переграв у чотирьох сетах казахстанського тенісиста Олександра Бублика.

Новак Джокович - триразовий переможець Відкритого чемпіонату США. Він вигравав цей турнір в 2011, 2015 і 2018 роках

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США, Новак Джокович, US Open.

Автор:

Телеграф
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