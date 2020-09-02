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Вільямс побила рекорд легендарної Навратілової

Вільямс побила рекорд легендарної Навратілової
11:40 Сьогодні Телеграф
Вінус Вільямс побила рекорд Мартіни Навратілової.

Американська тенісистка Вінус Вільямс побила рекорд Відкритої ери за кількістю виступів на Відкритому чемпіонаті США, встановлений легендарною Мартіною Навратіловою. Для Вінус нинішній US Open став 22-м в кар'єрі, у Навратілової - 21, повідомляє ESPN.

40-річна Вінус в першому колі програла представниці Чехії Кароліні Муховій, під 20-м номером, з рахунком 3: 6, 5: 7.

Вільямс-старша вперше в кар'єрі поступилася в стартовому раунді US Open. У разі перемоги вона могла стати третьою тенісисткою не молодше 40 років, яка виграла матч одиночного розряду цих змагань.

Вінус - дворазова переможниця Відкритого чемпіонату США в одиночному розряді.

Наступною суперницею Мухової буде росіянка Анна Калінська.

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Все по темі:

US Open, Мартина Навратилова, Винус Вильямс.

Автор:

Телеграф
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