Ястремська покинула US Open 2020 (Відео)

Єдиною представницею України залишилася Костюк.

Друга ракетка України Даяна Ястремська не пробилась до третього раунду одиночного турніру US Open.

Ястремський зупинила Медісон Бренгл, в матчі з якої Даяна не подала жодного ейса і реалізувала 3 з 8 брейків.

Кращим результатом українки в рамках US Open залишається вихід до третього раунду турніру в 2019 році.

Поряд з Ястремською, з українок US Open покинули Катерина Козлова, Катерина Бондаренко, Катаріна Завацька і Ангеліна Калініна. Леся Цуренко знялася до старту змагань через травму.

У третьому раунді країну представить Марта Костюк, яку чекає зустріч з колишньою першою ракеткою світу Наомі Осакою.

WTA. US Open. другий раунд Медісон Бренгл (США) - Даяна Ястремська (Україна, 19) 2: 0 (6: 2, 6: 3)