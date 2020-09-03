US Open без трибун: Квітова розповіла про новий досвід

Переможниця двох Вімблдону чешка Петра Квітова поділилася враженнями від виступу на Відкритому чемпіонаті США при порожніх трибунах.
«Грати на одному з найбільших стадіонів в світі без глядачів - це абсолютно новий досвід. Знаєте, що ми більше ніколи не будемо сприймати як належне? Шум трибун. Дякую за підтримку здалеку », - написала Квітова на своїй сторінці в" Твіттері ".
У матчі 2-го кола турніру Квітова перемогла 99-ю ракетку світу українку Катерину Козлову з рахунком 7: 6, 6: 2.
У матчі 3-го кола US Open, який відбудеться завтра, 4 вересня, Квітовою належить зіграти з американкою Джессікою Пегула.
US Open проходить з 31 серпня по 14 вересня. Чинною чемпіонкою турніру є Бьянка Андрееску, раніше відмовилася від захисту титулу.