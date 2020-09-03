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US Open без трибун: Квітова розповіла про новий досвід

US Open без трибун: Квітова розповіла про новий досвід
Оновлено 14:51 Сьогодні Телеграф championat.com
Після US Open тенісисти ніколи не будуть сприймати шум трибун як належне.

Переможниця двох Вімблдону чешка Петра Квітова поділилася враженнями від виступу на Відкритому чемпіонаті США при порожніх трибунах.

«Грати на одному з найбільших стадіонів в світі без глядачів - це абсолютно новий досвід. Знаєте, що ми більше ніколи не будемо сприймати як належне? Шум трибун. Дякую за підтримку здалеку », - написала Квітова на своїй сторінці в" Твіттері ".

У матчі 2-го кола турніру Квітова перемогла 99-ю ракетку світу українку Катерину Козлову з рахунком 7: 6, 6: 2.

У матчі 3-го кола US Open, який відбудеться завтра, 4 вересня, Квітовою належить зіграти з американкою Джессікою Пегула.

US Open проходить з 31 серпня по 14 вересня. Чинною чемпіонкою турніру є Бьянка Андрееску, раніше відмовилася від захисту титулу.

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Петра Квитова, US Open, Тенис.

Автор:

Телеграф
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