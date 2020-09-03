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Костюк - про вихід у третій раунд US Open 2020

Костюк - про вихід у третій раунд US Open 2020
Оновлено 17:27 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Українська тенісистка підбила підсумки перемоги над латвійкою Анастасією Севастовою.

18-річна українська тенісистка Марта Костюк (№137 WTA) задоволена перемогою над 30-річною латвійської спортсменкою Анастасією Севастовою (№45 WTA) в поєдинку другого раунду US Open.

«Як добре знову повернутися в 3-й раунд турніру Великого шолома», - написала Костюк в Instagram.

У третьому колі US Open Костюк зіграє з 22-річною японкою Наомі Осакою.

 
 
 
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Публикация от Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta)

Огляд матчу Костюк - Севастова

Наомі Осака: "Якщо чесно, я практично нічого не знаю про свою наступну суперницю (Марту Костюк - прим. БТУ). Мені варто пошукати інформацію про неї. Зараз так багато молодих тенісисток (посміхається). Загалом, я не дуже багато про неї знаю ".

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US Open, Тенис, Марта Костюк.

Автор:

Телеграф
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