Костюк - про вихід у третій раунд US Open 2020

Українська тенісистка підбила підсумки перемоги над латвійкою Анастасією Севастовою.

18-річна українська тенісистка Марта Костюк (№137 WTA) задоволена перемогою над 30-річною латвійської спортсменкою Анастасією Севастовою (№45 WTA) в поєдинку другого раунду US Open.

«Як добре знову повернутися в 3-й раунд турніру Великого шолома», - написала Костюк в Instagram.

У третьому колі US Open Костюк зіграє з 22-річною японкою Наомі Осакою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta) 3 Сен 2020 в 6:35 PDT

Огляд матчу Костюк - Севастова

Наомі Осака: "Якщо чесно, я практично нічого не знаю про свою наступну суперницю (Марту Костюк - прим. БТУ). Мені варто пошукати інформацію про неї. Зараз так багато молодих тенісисток (посміхається). Загалом, я не дуже багато про неї знаю ".