Костюк - про вихід у третій раунд US Open 2020

18-річна українська тенісистка Марта Костюк (№137 WTA) задоволена перемогою над 30-річною латвійської спортсменкою Анастасією Севастовою (№45 WTA) в поєдинку другого раунду US Open.
«Як добре знову повернутися в 3-й раунд турніру Великого шолома», - написала Костюк в Instagram.
У третьому колі US Open Костюк зіграє з 22-річною японкою Наомі Осакою.
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Огляд матчу Костюк - Севастова
Наомі Осака: "Якщо чесно, я практично нічого не знаю про свою наступну суперницю (Марту Костюк - прим. БТУ). Мені варто пошукати інформацію про неї. Зараз так багато молодих тенісисток (посміхається). Загалом, я не дуже багато про неї знаю ".