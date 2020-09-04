Світоліна похвалилася дипломом (Фото)

"Нарешті після двох років, багатогодинних занять я закінчила своє загальне дослідження і навчання харчування і нутріотерапіі. Це був незамінний досвід, необхідний для будь-якої людини", - написала Світоліна на своїй сторінці в Instagram.
Відзначимо, Еліна вирішила не їхати на US Open-2020 року, а найближчим турніром і її можуть стати змагання в Римі.
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Finally after two years, many hours of reading and writing I finished my general Nutrition and Nutritherapy study This was indispensable experience, which is essential for any person. Наконец после двух лет, многочасовых занятий , я закончила своё общее исследование и обучение питания и нутриотерапии Это был незаменимый опыт, необходимый для любого человека.
Нагадаємо, після серії виставкових турнірів в Берліні Світоліна вирішила відправитися подорожувати про Середземномор'ю.
Раніше повідомлялося, що Світоліна отримала орден указом Президента України Володимира Зеленського.