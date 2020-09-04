Світоліна похвалилася дипломом (Фото)

Перша ракетка України Еліна Світоліна влітку даремно часу не втрачала і похвалилася отриманням диплома з навчання харчування і нутріотерапіі.

"Нарешті після двох років, багатогодинних занять я закінчила своє загальне дослідження і навчання харчування і нутріотерапіі. Це був незамінний досвід, необхідний для будь-якої людини", - написала Світоліна на своїй сторінці в Instagram.

Відзначимо, Еліна вирішила не їхати на US Open-2020 року, а найближчим турніром і її можуть стати змагання в Римі.

Нагадаємо, після серії виставкових турнірів в Берліні Світоліна вирішила відправитися подорожувати про Середземномор'ю.

Раніше повідомлялося, що Світоліна отримала орден указом Президента України Володимира Зеленського.