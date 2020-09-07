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US Open: Осака пробилася в чвертьфінал

US Open: Осака пробилася в чвертьфінал
08:33 Сьогодні Телеграф
Наомі Осака впевнено обіграла Аннет Контавейт і вийшла в 1/4 фіналу US Open.

22-річна японська тенісистка Наомі Осака (9-е місце рейтингу WTA) в 4-му колі відкритого чемпіонату США з тенісу впевнено обіграла 24-річну естонка Анетт Контавейт (21-е місце рейтингу WTA) - 2: 0 (6: 3, 6: 4) і вийшла в 1/4 фіналу.

Тривалість зустрічі склала 1 годину і 13 хвилин. Осака 4 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і реалізувала 2 брейк-пойнта з 10 (20%). На рахунку її суперниці 2 ейси, 3 подвійні помилки і жодного заробленого брейк-пойнта.

За загальною кількістю виграних очок попереду представниця Японії - 68:52.

В 1/4 фіналу US Open Наомі Осака зустрінеться з 27-річною представницею США Шелбі Роджерс, що займає 93-е місце в рейтингу WTA, яка в 4-му колі обіграла переможницю двох турнірів «Великого шолома» чешку Петру Квітову.

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Все по темі:

США, WTA, US Open, Наоми Осака, Анетт Контавейт.

Автор:

Телеграф
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