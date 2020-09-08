100 перемог: унікальний рекорд Серени Вільямс

Американка отримала перемогу над Марією Саккарі.

Екс-перша ракетка світу Серена Вільямс стала єдиною, кому вдалося здобути 100 перемог на центральному корті Відкритого чемпіонату США з тенісу - стадіоні імені Артура Еша.

В 1/8 фіналу турніру американка обіграла Марію Саккарі з рахунком 6: 3, 6: 7, 6: 3.

З 2006 року Вільямс не програє на домашньому турнірі Великого шолома раніше чвертьфіналу, тому в цьому році вона в 12-й раз поспіль зіграє на цій стадії. Варто відзначити, що в 2010 та 2017 років тенісистка пропустила турнір.

Всього в кар'єрі Серени цей чвертьфінал Великого шолома стане 53-м. За цим показником вона зрівнялася Мартіною Навратіловою і поступається Кріс Еверт, на рахунку якої на один матч більше.