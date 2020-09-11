Азаренко зупинила Серену Вільямс на шляху до фіналу US Open-2020 (Відео)

На Відкритому чемпіонаті США-2020 відбулися обидва півфінальні матчі в жіночому одиночному розряді.

Білоруська тенісистка Вікторія Азаренко зуміла переграти американку Серену Вільямс у трьох партіях - 1: 6, 6: 3, 6: 3.

Таким чином, Азаренко пробилася в свій третій фінал US Open в кар'єрі. Раніше в 2012 і 2013 голах вона поступалася на цій стадії саме Серені.

В іншому півфінальному матчі японка Наомі Осака в трьох сетах обіграла американку Дженніфер Брейді - 7: 6, 3: 6, 6: 3. Для Наомі цей фінал US Open стане другим в кар'єрі. У 2018 році вона у вирішальному матчі не залишила шансів Серені Вільямс.

Фінальний поєдинок Азаренко - Осака відбудеться завтра, 12 вересня. Початок цієї зустрічі о 23:00 за київським часом.