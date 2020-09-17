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"Дивно і сумно": Світоліна обіграла росіянку Павлюченкову в Римі (Відео)

"Дивно і сумно": Світоліна обіграла росіянку Павлюченкову в Римі (Відео)
Оновлено 12:03 Сьогодні Телеграф
Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно стартувала на турнірі в Римі.

ЗА 1 годину 47 хвилин українка у двох сетах обіграла 29-річну росіянку Анастасію Павлюченкова - 6: 3, 7: 6 (7: 4).

Наступною суперницею Світоліной стане переможниця пари Анетт Контавейт (Естонія) - Світлана Кузнєцова (Росія).

Ця перемога стала для Світоліной вже шостий поспіль.

 

Огляд матчу

Після матчу Еліна Світоліна прокоментувала зустріч з Павлюченковою в Інстаграмі.

"Пізній нічний старт. Добре знову грати матчі! Дуже дивно і трохи сумно грати без фанатів (особливо тут, в Римі, де ви, хлопці, шалено гарні). Я люблю Італію!", - написала Світоліна в Instagram.

 
 
 
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Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

 

Нагадаємо, призовий фонд турніру в Римі становить 2 млн долларров.

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Элина Свитолина, Тенис.

Автор:

Телеграф
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