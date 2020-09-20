Світоліна сенсаційно "зачохлила" ракетку в Римі (Відео)

Українська тенісистка програла чвертьфінал турніру WTA в Римі.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зупинилася за крок від півфіналу престижного грунтового турніру в Римі (Італія), призовий фонд якого становить 2 млн доларів.

А в 2017 і 2018 роках українка вигравала цей турнір.

19-я ракетка світу чешка Маркета Вондроушова зуміла в двох сетах обіграти 6-у ракетку Еліну Світоліну.

Рахунок зустрічі - 3: 6, 0: 6. У півфіналі Вондроушова зіграє з землячкою Плішкова, яка обіграла бельгійку Мертенс 3: 6, 6: 3, 0: 6.

У другому півфіналі зійдуться Симона Халем і Гарбінє Мугуруса.