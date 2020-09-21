Плішкова вибила кривдницю Світоліной на шляху до фіналу турніру в Римі (Відео)

Кароліна Плішкова стала другою фіналісткою на Відкритому чемпіонаті Італії-2020.

Чеська тенісистка Маркета Вондрушова (№ 19 WTA) програла співвітчизниці Кароліні Плішкова (№ 14 WTA) в півфіналі тенісного турніру в Римі з рахунком 0: 2 (2: 6, 4: 6). Таким чином, Кароліна пробилася в фінал турніру, де зіграє з першою сіяною румункою Сімоною Халеп, яка сьогодні вибила з боротьби іспанку Гарбінє Мугуруса.

Зазначимо, Вондрушова на попередній стадії турніру переграла Еліну Світоліну.

Відеоогляд матчу Маркета Вондрушова - Кароліна Плішкова

Фінал Халеп - Плішкова намічений на завтра, 21 вересня. Початок гри, яка пройде на центральному корті, о 15:30 за київським часом.

Раніше Телеграф повідомляв, що визначився перший фіналіст турніру в Римі в чоловічому одиночному розряді.