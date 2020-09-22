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Костюк стартувала в кваліфікації Ролан Гаррос з перемоги

Костюк стартувала в кваліфікації Ролан Гаррос з перемоги
16:55 Сьогодні Телеграф
Українська тенісистка Марта Костюк (№119 WTA) зуміла пробитися в півфінальний раунд кваліфікації Ролан Гаррос-2020.

Сьогодні, 22 вересня, в 1/4 фіналу наша спортсменка розібрався з представницею Болгарії Ізабеллою Шініковой (№ 201 WTA). У трьохсетовому протистоянні українка здобула впевнену перемогу з рахунком 6: 1, 3: 6, 6: 0.

Таким чином, Костюк пробилася в наступний раунд відбору, де зіграє зі 199-ю ракеткою світу румункою Лаурою-Іоанной Паар. Півфінал кваліфікації за участю Костюк запланований на 24 вересня.

Телеграф нагадує, що сьогодні на Відкритому чемпіонаті Франції-2020 стартують ще дві представниці України - Леся Цуренко (№137 WTA) і Дарина Снігур (№ 219 WTA), яка потрапила на Ролан Гаррос-2020 з-за відмови однієї з учасниць. Для 18-річної Снігур турнір в Парижі стане першим Турніром Великого Шолома в кар'єрі.

Завтра, 3 вересня, в кваліфікації Ролан Гаррос-2020 стартує ще одна українка Ангеліна Калініна (№ 152 WTA).

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Марта Костюк, Ролан Гаррос 2020.

Автор:

Телеграф
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